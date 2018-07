Destaques

Mais de meio ano após o lançamento à escala internacional do renovado Dacia Duster, o "crossover" da marca do grupo Renault Nissan chegou finalmente a Portugal e já está à venda a partir dos 14.900 euros.O atraso na chegada à rede de concessionários ficou a dever-se à necessidade do fabricante, a pedido do importador nacional, efectuar alterações no Duster para baixar a distância do eixo dianteiro ao capot nas versões 4x2 para que pudessem ser homologadas Classe 1 nas portagens portuguesas. As versões com tracção às quatro rodas vão continuar a ser taxadas Classe 2.O Dacia Duster que agora chega ao mercado nacional é, por isso, um modelo feito à nossa medida! As modificações foram feitas ao nível da suspensão, que integra agora um amortecedor específico, com um apoio de mola rebaixado em 20 mm. Por sua vez, as molas variam em função dos pesos das diferentes motorizações e equipamentos, para assegurar sempre o mesmo nível de conforto e comportamento dinâmico, que se mantêm idênticos, também, em relação ao Duster sem a suspensão alterada, modelo que ensaiamos em Dezembro último nas estradas da Grécia e num percurso de obstáculos na Dionysos Quarry, uma pedreira a alguns quilómetros da capital grega.Desta vez, a Dacia mostrou a versão "portuguesa" do Duster num cenário semelhante mas mais radical numa pedreira de mármores em Vila Viçosa, onde as versões 4x4 provaram as suas capacidades todo-o-terreno descendo até às entranhas da terra, a quase 200 metros de profundidade, através de um caminho sinuoso. Nota máxima para o sistema Hill Descent Control e para a tracção total permanente. Antes, os Duster 4x2 surpreenderam com bons desempenhos através de alguns corta-fogos da Serra de Ossa, desde o Alandroal a Vila Viçosa.Modelo importante para a Dacia, com boa aceitação no mercado nacional - mais de 7.500 unidades circulam nas em Portugal -, o Duster recebeu um ligeiro refrescamento estético exterior: novos grupos ópticos com luzes diurnas de LED e novos pára-choques. No interior, entre outras novidades, há um novo painel de bordo com o ecrã em posição mais alta para mais fácil leitura e acesso, novos bancos e materiais e revestimentos. A insonorização melhorou e a habitabilidade evoluiu, apesar das mesmas dimensões interiores.O Duster dispõe ainda de 27,2 litros de pequenos espaços para arrumação e a capacidade da bagageira soma 445 litros (4x2) e 411 litros (4x4).Com preços entre os 14.900 e os 23.900 euros, o novo Duster beneficia de uma garantia contratual de 3 anos/100 mil km.A gama Duster 4x2 a gasolina inclui os blocos TCe 125 cv e SCe 115 cv (gasolina/GPL) associados a uma caixa manual de seis velocidades. A gasóleo, o Duster é proposto com o motor dCi 110 (versões 4x2 e 4x4), sempre associado à caixa de seis velocidades de comando manual.O Duster foi também reforçado estruturalmente e melhorado a nível de equipamentos de segurança e de apoio à condução, como é o caso do alerta de ângulo morto (activo entre os 30 e 140 km/h) e da activação automática de luzes, para maior conforto de utilização.