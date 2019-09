Dois leões, dois sendeiros, Varandas e Jonhson

O problema do Sporting é só um, o jejum de títulos. Frederico Varandas, na ânsia de saciar este apetite de vitória, está a cometer os mesmos erros dos seus antecessores. Hong Kong cedeu aos protestos e retirou o projeto de lei que permitia a extradição de cidadãos do território para a China continental. Carrie Lam foi sensata, mas politicamente perdeu o pé. Os abusos da Google são cada vez em maior número e as multas parecem ser uma punição leve, indiciando que, pelo menos do ponto vista financeiro, o crime compensa. Sobre Boris Johnson, já faltam palavras para caracterizar tanta alucinação.