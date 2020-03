Família Mota, a construção do grupo começou em Cabinda

Os negócios da empresa de Manuel António Mota iniciaram-se nas madeiras do Maiombe, em Cabinda, no ano 1947. Hoje é um grupo multinacional com 280 empresas, está em 28 países em negócios como a engenharia e construção, ambiente e serviços, concessões de transportes, energia e mineração.