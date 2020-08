Família Santos e a construção de uma multinacional portuguesa

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Nascido no Porto a 23 de setembro de 1934, Alexandre Soares dos Santos foi para Lisboa com um ano, acompanhando o pai, que ia então trabalhar com o sogro na Jerónimo Martins. Frequentou a escola primária no Colégio Académico dos Anjos, e voltou depois ao Porto, para estudar no colégio católico Almeida Garrett. Terminado o 5.º ano, regressou a Lisboa, e foi para o Liceu D. João de Castro.O avô, Francisco Manuel dos Santos ...