Ford Focus: Perfil de vencedor

Vinte anos depois de ter visto a luz do dia e mais de sete milhões de unidades vendidas na Europa (105.435 só em Portugal), a Ford lança agora a 4ª geração do modelo Focus, que promete seguir a carreira de sucesso dos seus antecessores. Argumentos não lhe faltam!





Desenvolvido com base na nova arquitectura C2 da Ford, uma plataforma concebida, segundo o construtor, para melhorar o comportamento dinâmico, oferecer mais espaço interior e melhorar a aerodinâmica e os consumos, o novo Focus não revoluciona em termos de estilo o universo do segmento. Linhas clássicas e elegantes, esta quarta geração é, na verdade, muito mais sedutora ao volante do que ao olhar!