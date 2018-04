27.300€

misto 3,4l/100 km;

urbano 3,5l/100 km;

extra-urbano 3,4/100 km.

91 g/km (Euro VI).O ano passado, o Honda Civic de 10ª geração foi o quarto modelo automóvel mais vendido no mundo, com um número de unidades que ultrapassou as 819 mil, a que corresponde uma quota de mercado de cerca de 22%. O novo modelo impulsionou igualmente o crescimento da marca japonesa, que terminou 2017 como quarta marca mundial automóvel.Com uma gama constituída até agora por duas motorizações VTEC turbo a gasolina totalmente novas - 1.0T com 129 cv e 1.5T com 182 cv -, o Honda Civic de cinco portas chega agora ao nosso país com uma variante a gasóleo 1.6 i-DTEC, um bloco que apresenta excelentes níveis de economia e eficiência e que, de certa forma, contraria a tendência de inversão da utilização deste tipo de combustível no sector automóvel na Europa, a favor da gasolina ou de outras alternativas mais ecológicas. Mas a Honda confia nesta aposta Diesel e acredita que, por exemplo, no mercado nacional, ela contribuirá em 2018 para o reforço das suas vendas (2.250 unidades, ou seja, mais 42 por cento que em 2017)) e da quota de mercado (cerca de um por cento).Com 120 cv de potência, o 1.6 i-DTEC oferece baixas emissões e consumos (ver ficha técnica). Entre outras novidades, o bloco 1.6 turbo de geometria variável, com bloco e cabeça em alumínio, recebe novos pistões em aço forjado (eram em alumínio no anterior 1.6 Diesel Honda), para reduzir as perdas de arrefecimento. Beneficia ainda de um polimento especial nas superfícies para reduzir as fricções no interior da câmara de combustão. A Honda interveio igualmente ao nível da sobrealimentação e do escape, com a adopção de um novo catalisador com filtro de partículas de nova geração. Também a caixa manual de 6 velocidades foi revista e optimizada para oferecer mudanças mais suaves e precisas. Ainda este ano, vai estar disponível uma caixa automática de nove relações.O Civic Diesel está à venda a partir de 27.300 euros, no nível Comfort. A campanha de lançamento oferece 2.750 euros de valorização adicional da retoma, que podem ser acumulados com o financiamento que contempla um desconto de 1.250 euros.Em Setembro, haverá uma variante Civic Pro Edition baseada na versão Comfort + Connect Navi, com um preço abaixo de 25 mil euros (primeiro nível da tributação autónoma - 10%), exclusiva para empresas.