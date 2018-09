Características

gasóleo, dianteiro transversal, ferro/alumínio, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injecção directa 'common rail', turbo, start/stop.1.598 cc.116 cv às 4.000 rpm.280 Nm (1.500 às 2.750 rpm).175 km/h.11,8 s dos 0 aos 100 km/h.manual 6 vel.dianteira.126 g/km.Depois do Santa Fé e da gama Kauai, chegou agora a vez de o Hyundai Tucson merecer a atenção do construtor, com a sua actualização tanto do ponto de vista estético, por dentro e por fora, como em matéria de tecnologia e de motores.Este "facelift" nem se pode dizer que tenha sido muito radical, mas ainda assim foi o suficiente para facilmente distinguir o novo Tucson, desde logo na aparência exterior, com a frente a ganhar maior protagonismo, mercê da nova grelha em cascata, que lhe confere o ar de família da marca sul-coreana. Acrescentem-se ainda os redesenhados faróis dianteiros agora Full Led e as luzes de circulação diurna, bem como as novas jantes que passam a estar disponíveis em 19 polegadas.Se na frente houve mudanças, o mesmo aconteceu em relação à traseira, onde são de salientar os novos grupos ópticos, o renovado pára-choques e a redesenhada dupla ponteira de escape.Claro está que o interior não foi esquecido nesta actualização do SUV de maior sucesso da marca. E aqui há sobretudo a destacar a aplicação de materiais de mais qualidade e tacto mais agradável, o que contribui em muito para a sensação de bem-estar a bordo, isto acompanhado do facto de ser possível escolher entre quatro cores diferentes do interior, onde não falta sequer o ecrã táctil de 7 polegadas, ou em opção de 8 polegadas, este já com a navegação em mapas 3D, e ao qual o condutor se pode conectar através do Apple CarPlay, do Android Auto e do Bluetooth.Desenhado e produzido na Europa, o Tucson oferece um leque alargado de motores, a começar pelo 1.6 GDi a gasolina, com caixa manual de seis velocidades, ao qual se juntam o novo turbodiesel 1.6 CRDi, de 116 e 136 cv, e o 2.0 CRDi, de 185 cv, este associado à nova caixa automática de oito relações ou à manual de seis.No mercado nacional será, porém, o turbodiesel 1.6 CRDi de 116 cv, com caixa manual de seis velocidades, aquele que melhor se adequa às características e condicionalismos do potencial cliente, sendo para já proposto apenas nas versões de tracção dianteira e em dois níveis de equipamento: Premium e Executive. Os preços variam entre os 33.190€, para o nível Executive, e os 35.090€, no caso do Premium, mas estes valores baixam para os 27.990€ e os 29.990€, respectivamente, durante a campanha promocional até 31 de Outubro.