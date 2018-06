Características

15.784€

7,0 (urbano);

4,8 (extra-urbano);

5,6 (misto).

Destaques

Negócios em Frankfurt, a convite da Hyundai

dianteiro transversal, alumínio, quatro cilindros, 12 válvulas, atmosférico, gasolina, start/stop.1.248 cc.75 cv às 4.500-6.000 rpm.122 Nm às 4.000 rpm.160 km/h.(0-100 km/h): 13,6 s.dianteira.manual de cinco velocidades.129 g/km (Euro 6.2).O Hyundai i20 é campeão de vendas da marca sul-coreana. A primeira geração, que chegou em 2010 aos mercados, passou relativamente despercebida, mas a partir de 2014, com a segunda geração, os números não pararam de subir até atingirem em 2017, pela primeira vez, o recorde da Hyundai na Europa com 100 mil unidades vendidas. Contas feitas, em quase uma década, as vendas do i20 já somaram mais de 800 mil unidades.Agora, alcançado o meio do ciclo de vida do actual i20, a Hyundai decidiu renovar toda a gama do modelo que é constituída por três variantes de carroçaria, cinco portas, três portas Coupé e o crossover Active. Todas elas foram objecto de uma ligeira actualização estética, mas quanto baste para se manterem vivas na corrida no segmento B, e de algumas melhorias tecnológicas.As novidades no design são perceptíveis na dianteira, que recebe uma nova grelha em cascata, que repesca os códigos do Kauai, e um pára-choques com luzes direccionais integradas. A traseira foi igualmente actualizada: farolins redesenhados e em LED e um pára-choques que cede a placa de matrícula para a tampa da bagageira. Há ainda novas jantes de 15 e 16 polegadas, tecto panorâmico e tejadilho em dois tons, que permite 17 combinações de cores.No interior, espaçoso e confortável para quatro pessoas mais 326 litros de carga, há igualmente novas cores nos revestimentos, mas o destaque vai para o sistema áudio com ecrã a cores de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e navegação.Ainda do ponto de vista tecnológico e de segurança, o i20 passa a disponibilizar um novo ponto de carga USB, assim como o pacote de sistemas de assistência ao condutor (Smart Sense), que inclui o aviso de saída e de manutenção na faixa de rodagem, travagem autónoma de emergência, alerta de fadiga do condutor e controlo automático dos máximos.Nos motores, só há propostas a gasolina. No lançamento, o i20 cinco portas está disponível com o bloco 1.2 litros com 75 cv por 15.784 euros na versão Comfort. No nível Style, o mesmo bloco mas com 84 cv equipa o três e o cinco portas, a partir de 18.237€. A caixa é manual de cinco relações.O 1.0 T-GDI vem em Setembro e garante 100 ou 120 cv. A transmissão é manual, de 5 ou 6 velocidades, mas está disponível uma automática de dupla embraiagem com sete relações. O sistema Idle Stop & Go é de série. Para a variante Active, está disponível em exclusivo um bloco de 1.4 litros e 100 cv.O novo Hyundai i20 foi redesenhado, desenvolvido e concebido na Europa para o mercado europeu.Direcção mais directa, resposta melhorada, amortecimento revisto, o novo Hyundai i20 é ágil na cidade e honesto em estrada, mesmo a velocidades mais elevadas, onde quase não se notam as vibrações do motor. A boa insonorização proporciona uma excelente qualidade de vida a bordo.Para a campanha de lançamento do novo i20 em Portugal, a Hyundai apresentou uma nova solução de mobilidade (Flex Mobility) que oferece uma proposta com tudo incluído para o dia-a-dia e ainda um SUV Hyundai Tucson para os dias mais especiais, tudo por apenas 195 euros/mês.