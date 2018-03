Jacek Kisielewski: Não somos um país xenófobo

A Comissão Europeia accionou, em Dezembro, a chamada bomba atómica (artigo 7.º) considerando que existe um risco claro de violação do Estado de direito na Polónia. É real este risco?

Temos de começar por olhar para os resultados da eleição de Outubro de 2015, que o Lei e Justiça (PiS) ganhou com 38% dos votos, conquistando maioria absoluta no Parlamento polaco. Durante a campanha eleitoral, o PiS declarou que introduziria uma reforma jurídica e modificaria as regras de funcionamento do Tribunal Constitucional (TC). Na opinião do governo e da maioria parlamentar, as regras aprovadas inscrevem-se no âmbito da diversidade das medidas aplicáveis em vários países da União Europeia.

Esta lei não configura uma governamentalização do TC e não põe em causa a separação de poderes?

Há falta de informação detalhada sobre as soluções que aplicámos na nova lei. Por isso é muito importante um diálogo entre a Comissão Europeia e o nosso governo. Diálogo que o novo primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, e o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jacek Czaputowicz, iniciaram.

A remodelação governamental feita a partir de Dezembro é um recuo de Varsóvia para desanuviar a tensão com a UE? Ou é circunstancial?

A nossa posição é que a solução que aplicámos é correcta do ponto de vista das regras democráticas. Quando iniciamos um diálogo tudo é possível.

Em Janeiro, o líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, garantiu que o programa de mudanças profundas "não vai abrandar, pelo contrário". É contraditória esta afirmação face ao objectivo de abrir um canal de diálogo?

É natural que o líder de um partido que ganhou a eleição aposte na mudança do nosso país. Temos os nossos procedimentos democráticos para construir a nova lei.

Gostaríamos que a Comissão tivesse uma função mais executiva do que política. A avaliação das soluções na lei polaca cabe aos juristas do Tribunal de Justiça da UE.

Kaczynski disse também que "nunca será possível alcançar qualquer tipo de acordo com potências que durante anos trataram a Polónia como se fosse o seu jardim privado". É um recado para a Alemanha?

Já disse que na nossa opinião as soluções que aplicámos estão inseridas dentro da variedade de soluções democráticas dos outros países-membros da UE. Cabe aos juristas avaliar até que ponto estão, ou não, dentro do âmbito jurídico do conjunto de leis existentes ao nível da UE. O nosso governo não gostou da decisão da Comissão porque considera que o sistema jurídico é uma competência interna do país e não dessa instituição. Gostaríamos que a Comissão tivesse uma função mais executiva do que política. A avaliação das soluções na lei polaca é um papel para os juristas do Tribunal de Justiça da UE (TJUE).

A lei aprovada estabelece que a nomeação dos juízes do TC só pode ser feita com maioria de três quintos do Parlamento mas, havendo impasse na escolha, basta uma maioria simples para a nomeação. Tendo o PiS maioria absoluta, não existe o risco de ficar em causa a separação de poderes?

É uma questão para os juristas avaliarem.

A Polónia está disponível para acatar uma decisão contrária às suas pretensões?

Estamos a aguardar as opiniões do TJUE.

O PiS esteve no poder entre 2005 e 2007 e tentou promover políticas de cariz nacional-autoritário. Nessa altura, enfrentou a oposição do TC e da comunicação social. Agora que tem maioria absoluta, o PiS quer manietar estes dois poderes?

O mecanismo democrático deixa nas mãos da sociedade qual o partido ou partidos que devem gerir o país. Na UE e no mundo, temos governos de esquerda e de direita. A escolha cabe sempre à sociedade. Com mais de dois anos de governação, o PiS tem entre 43% e 49% de aprovação nas sondagens, o que mostra que o apoio do eleitorado é ainda maior do que em 2015.

Mesmo que legitimado nas urnas, este projecto nacional-autoritário é compatível com os valores consagrados nos tratados fundadores da UE?

O governo tradicional da Polónia não é o único exemplo na UE. Quando analisamos os resultados das outras eleições verificamos mudanças na Holanda, Áustria, Hungria. Vemos partidos de esquerda e de direita na paisagem política da UE.

Várias vozes em Bruxelas defendem que a atribuição de fundos europeus deve estar correlacionada com o compromisso e o cumprimento das regras do Estado de direito pelos países-membros. Concorda com esta ideia?

No Tratado de Lisboa não existe nenhuma referência a uma relação entre os sistemas políticos e a economia.

Quem propõe esta medida pede alterações às regras de atribuição de fundos...

Na opinião do nosso governo é totalmente errado.

A tentativa de melhorar as relações com Bruxelas deve-se à aproximação da negociação do próximo quadro de fundos estruturais? A Polónia é actualmente o maior beneficiário de fundos comunitários...

83% dos polacos são favoráveis ao projecto de integração europeia, um dos melhores resultados ao nível comunitário. É evidente que o nosso futuro é na UE.

Depois das pressões e da investigação aberta por Bruxelas sobre o proteccionismo do polémico imposto sobre as grandes superfícies – conhecido como imposto dos supermercados – a respectiva aplicação foi suspensa em 2017. Em que pé está a situação?

A Polónia interpôs recurso no TJUE contra duas decisões – preliminar e final – da Comissão Europeia sobre a lei relativa ao imposto sobre as vendas a retalho. Aguardamos o acórdão cuja conclusão é ainda desconhecida. Na pendência deste acórdão, o Parlamento polaco aprovou a lei para a suspensão da cobrança do referido imposto até ao fim de 2018.

É justa a classificação da medida como proteccionista, até porque aplicada num sector dominado por empresas estrangeiras?

Existe um problema com as pequenas retalhistas que, naturalmente, não são estrangeiras. São lojas muito pequenas que perderam verdadeiramente com o surgimento dos grandes retalhistas de sucesso como é o caso da Biedronka. A tentativa do nosso governo foi a de oferecer melhores condições às retalhistas muito pequenas. Mas tudo deve ser visto dentro das regras da concorrência europeias. O grupo Jerónimo Martins é um bom exemplo da compreensão das regras do mercado polaco, pela forma como as aproveita com base numa análise detalhada da situação do mercado. A cada ano abrem mais ou menos 100 novas lojas.





É bem visto o investimento português na Polónia?

Absolutamente, porque temos uma experiência muito boa.

Depois de anos a tentar integrar a Zona Euro, a Polónia parece agora pouco interessada em aderir à moeda única europeia. O PIB polaco cresceu 4,6% em 2017, bem acima da média do bloco do euro. A Polónia não quer entrar no euro para não perder a competitividade que consegue estando fora?

No tratado de adesão à UE confirmámos a intenção de aderir à Zona Euro. Mas cada país deve escolher o momento mais adequado. Actualmente, há na Polónia um grande debate em torno deste tema. As opiniões dividem-se: o nosso primeiro-ministro, por exemplo, defende que seria mais razoável aderir ao euro depois de a Polónia ter atingido um nível do PIB mais próximo da média europeia. E ainda falta bastante para que tal aconteça.

Qual é a posição de Varsóvia sobre as propostas de reforma e reforço de integração da União Económica e Monetária em debate na UE?

Consideramos lógico reforçar a integração na Zona Euro.

Não podemos dizer que a política da Polónia é antimigratória. Temos mais de um milhão de ucranianos na Polónia. Não somos um país xenófobo.

É injusto classificar os governos do grupo de Visegrado (Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia) como anti-imigração?

O grupo de Visegrado é sobretudo um grupo regional de cooperação económica e cultural. Discutimos projectos infra-estruturais que facilitem a cooperação entre os nossos países. Neste caso temos quase a mesma posição sobre os refugiados. O modelo de deslocalização forçada não foi bem-sucedido e nenhum Estado cumpriu plenamente as suas obrigações neste âmbito. No caso de Portugal, mais de 50% dos refugiados admitidos deixaram o país para se mudarem para países mais ricos como a Alemanha. A Polónia está situada na proximidade imediata da Alemanha. Por conseguinte, os refugiados admitidos deixariam o país em apenas alguns dias.

A actual política migratória polaca deve-se ao receio de fuga dos refugiados?

Não, mas é um factor importante. Por exemplo, a Letónia admitiu o número mais reduzido porque é um país mais pequeno e 95% dos refugiados admitidos saíram para países mais avançados. Não podemos dizer que a política da Polónia é antimigratória. Temos mais de um milhão de ucranianos na Polónia. Não somos um país xenófobo.

Em Novembro, Varsóvia foi palco de uma grande manifestação de extrema-direita que apelava à purificação da sociedade polaca. É uma sociedade radicalizada?

Não. Fala em grande manifestação no aniversário da independência da Polónia de 11 de Novembro. Foi uma manifestação de 60 mil pessoas. A Amnistia Internacional, uma instituição independente, analisou todos os cartazes e identificou apenas cinco classificáveis como xenófobos ou racistas. Não podemos generalizar a atitude desses pequenos grupos de pessoas. Há franjas xenófobas em todos os países europeus.

Uma lei aprovada no Senado criminaliza com pena máxima de três anos quem usar a expressão "campos de concentração polacos" ou associar a Polónia ao Holocausto. É uma tentativa de reescrever a História?

A modificação da lei sobre o Instituto da Memória Nacional é um assunto de dignidade nacional. A lei refere-se exclusivamente às pessoas que, em público e contra os factos, difamem a nação polaca e o Estado polaco. Que reduzam grosseiramente a responsabilidade real dos perpetradores que, como toda a gente sabe, foram os nazis alemães.