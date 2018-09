Jaguar E-Pace 2.0 Diesel 180 cv Auto AWD: Aventureiro chique!

Características



67.749€



Jaguar E-Pace 2.0 diesel 180 cv Auto AWD



Motor: dianteiro transversal, alumínio, gasóleo, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injecção directa, turbo, geometria variável, intercooler, start/stop.

Cilindrada: 1.999 cc.

Potência máxima: 180 cv às 4.000 rpm.

Binário máximo: 430 Nm às 1.750 rpm.

Velocidade máxima: 205 km/h.

Aceleração máxima (0-100 km/h): 9,1 s.

Tracção: total (AWD). Transmissão: automática 9 velocidades.

Consumos (litros aos 100 km):

n.d. (urbano);

n.d. (extra-urbano);

6,0 (combinado).

Emissões de CO2: 159 g/km.



O Jaguar E-Pace não é propriamente um modelo novo, já que o seu lançamento ocorreu há cerca de um ano, mas só agora chegou às nossas mãos para ensaio a versão equipada com o motor de quatro cilindros a gasóleo de 2.0 litros e 180 cv. Uma proposta interessante para as exigências do dia-a-dia da cidade e que permite ainda pequenas aventuras fora de estrada. É caro, é certo, mas é o preço a pagar para conduzir um carro de uma marca com algum prestígio.



Primeiro utilitário-desportivo compacto da Jaguar, o E-Pace aposta num estilo desportivo inspirado no F-Type, mas que não foge também às linhas do seu "irmão" de gama F-Pace. Linhas caracterizadas pela exclusiva grelha dianteira, silhueta dinâmica, jantes de grandes dimensões, que podem chegar às 21 polegadas, e uma traseira musculada.



Com 4,395 metros de comprimento, 1,94 metros de altura e 1,649 metros de largura, o E-Pace é 3 centímetros maior do que o Range Rover Evoque e 13 cm mais curto do que o F-Pace. Oferece um interior com capacidade para cinco ocupantes, embora quatro viajam mais à vontade, já que o banco traseiro, devido ao túnel central da transmissão, não é muito confortável para quem se senta ao meio. O espaço de carga soma 557 litros, mas pode chegar a 1.234 litros com o rebatimento dos bancos posteriores.



Materiais e acabamentos são de qualidade, mas o ambiente no habitáculo é demasiado sóbrio. A Jaguar podia ter ido mais longe. O painel de instrumentos é analógico, à moda antiga, mas em contrapartida é digital o ecrã central de 10'' que suporta o interface dos comandos associados à condução, infoentretenimento e conectividade (Android Auto e Apple CarPlay ficam de fora).



Além desta versão a gasóleo de 180 cv que conduzimos, a gama E-Pace inclui duas outras variantes do mesmo motor com 150 cv e 240 cv de potência. Em alternativa, a marca propõe ainda duas variantes do motor turbo a gasolina Ingenium de 2.0 litros com 249 cv e 300 cv de potência.



Eficiente nos consumos e nas emissões, o diesel de 180 cv vem acoplado a uma transmissão automática de nove velocidades e tracção integral. A caixa automática oferece vários modos de condução - Eco, Comfort e Dynamic -, e ainda uma opção "neve/chuva/gelo" que permite maximizar a tracção em situações mais difíceis.



No arranque, o motor não prima pelo silêncio, mas em estrada os desempenhos e o comportamento são aceitáveis, apesar das duas toneladas do E-Pace não facilitarem a tarefa!





