Quem será o sucessor do Seat Ibiza como Carro do Ano em Portugal?

dianteiro transversal, alumínio, gasóleo injecção directa, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, turbo, geometria variável, 'start/stop', intercooler.2.174 cc.194 cv às 3.500 rpm.450 Nm às 2.000 rpm.205 km/h.9,1 s.dianteira.automática 9 velocidades.161 g/km.A Jeep organizou na Companhia das Lezírias, no Porto Alto, o evento "Wild Days" para mostrar aos clientes da marca (e interessados) três novos "radicais" da sua gama: o Renegade, o Cherokee e o Wrangler. Postos à prova em condições difíceis, com trilhos e pisos que fogem à rotina do dia-a-dia dos automobilistas, todos eles superaram com boa nota os esforços exigidos.O Renegade traz como novidades em termos de estilo uma dianteira mais distintiva caracterizada por elementos exclusivos do design da Jeep, que incluem faróis dianteiros redondos, cavas das rodas trapezoidais e jantes de 19 polegadas.É o primeiro modelo a adoptar dois inovadores e eficientes motores turbo a gasolina: um de 1 litro com 120 cv e outro de 1.3 litros com 150 cv ou 180 cv. A oferta completa-se com os turbodiesel Multijet de 1.6 litros e 120 cv e com o motor de 2 litros de 140 cv ou 170 cv com SCR (Redução Catalítica Selectiva). Está disponível com caixa manual de seis velocidades, ou automática de nove relações e tracção dianteira e tracção integral. Os preços começam nos 21.500 euros.O Cherokee surge também bastante renovado. O SUV de dimensões médias da Jeep apresenta um novo design premium e elementos de avançada tecnologia. O interior foi actualizado e oferece novos materiais, espaços de arrumação e uma bagageira com volume aumentado.Está disponível com o motor Diesel 2.2 MultiJet II com duas variantes de potência (150 ou 195 cv) e três sistemas de tracção integral à escolha. Os níveis de equipamento são também três - Longitude, Limited e Overland -, com preços desde 52.000 euros. No próximo ano, chegam as versões Sport e Trailhawk .Por fim, o novo Wrangler. Campeão de "off-road", é o Jeep com as maiores capacidades de sempre, proporcionando elevados níveis de conforto e de comportamento em estrada na utilização quotidiana.Design moderno que mantém todos os autênticos elementos de estilo do icónico modelo, com novas combinações de tecto, oferece dois sistemas de tracção permanente às quatro rodas, activa e "on-demand".A oferta inclui dois novos motores - um 2.2 MultiJet II turbo Diesel e um 2.0 turbo gasolina. Estão ambos acoplados à nova transmissão automática de oito velocidades.Com preços a partir dos 51 mil euros, está disponível em três acabamentos - Sport, Sahara e Rubicon, em configuração de 2 ou 4 portas. As versões Sahara podem receber o "pack" exclusivo Overland.Vinte e três modelos automóveis concorrem ao Essilor Carro do Ano 2019/Troféu Volante de Cristal, iniciativa do Grupo Impresa através da SIC Notícias e do Expresso. O vencedor irá suceder ao Seat Ibiza como Carro do Ano em Portugal.O galardão anual visa premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista em termos de economia, segurança e condução.O Júri é composto por 19 jornalistas em representação de vários órgãos de Comunicação Social portugueses, entre os quais o Jornal de Negócios/Negócios.pt.Os inscritos por categoria são:- Audi A1 1.0 TFSI 116 cv e Hyundai i20 1.0 GLS T-GDi 100 cv.- Hyundai Kauai EV 4x2 Electric; Mitsubishi Outlander PHEV; Nissan Leaf 40kWh.- Audi A6 40 TDI 204 cv; Honda Civic Sedan 1.5 182 cv; Peugeot 508 2.0 BlueHDI 160 cv.- Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 cv; Honda Civic 1.6 5p 120 cv; Kia CEED 1.0 T-GDi 120 cv; Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 cv; Volvo V60 D4 190 cv.- Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 200 cv e VW Touareg 3.0 TDI 231 cv.- DS7 Crossback 1.6 Puretech 225 cv; Hyundai Kauai 4x2 1.6 116 cv; Hyundai Tucson 1.6 CRDi 116 cv; Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 MIVEC 163 cv; Opel Grandland X 1.5 Turbo D 130 cv; Skoda Karoq 1.0 TSI 116 cv; Suzuki Jimny 1.5 100 cv; Volvo XC40 FWD 1.5 156 cv.O concurso estreia este ano a participação do público na eleição do vencedor.