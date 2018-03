Este movimento, atomizado e pouco organizado, conseguiu impor-se e hoje criadores como Lauren Adriana ou Daniel Brush, para citar apenas dois nomes, são "estrelas" globais no sector. O movimento tem várias ligas, umas globais, outras nacionais, como a portuguesa, onde, embora operando em mercado de nicho, os joalheiros conseguem impor o conceito de autor. Este movimento tem tido efeitos curiosos. Por um lado, os "autores" conseguem conquistar ao mercado preços que antes estavam reservados às grandes casas tradicionais de joalharia. Estas, por seu lado, continuam a lançar as suas linhas clássicas, assentes no valor da peça como jóia, mas procuram cada vez mais produzir linhas e séries especiais, com a marca da autoria. Deste modo, os próximos anos do mercado da joalharia serão muito interessantes de observar. Um indicador muito importante, para os investidores, é o preço que as jóias de autor irão atingir nos leilões da Phillips, da Christie's e das suas congéneres, já a partir de Abril.





Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.







Os racionais do investimento em joalharia estão em mudança e todos os que se dedicam ao tema devem estar atentos ao que está a acontecer.Os racionais que começam agora a impor-se de modo definitivo fizeram um percurso, ou seja, não surgem do nada, mas demoraram alguns anos a conquistar a sua supremacia, estando, no entanto, ainda longe de ser os únicos que contam para o mercado. O primeiro racional original, e talvez o mais importante, é a mudança do ângulo de avaliação do valor das peças de jóia para objecto de design. A peça continua hoje a ter valor de mercado como jóia, devido aos materiais nobres que emprega, do ouro e da prata aos diamantes e outras pedras. Mas, progressivamente, é o conceito do designer, a sua visão e, principalmente, o seu trabalho na forma que fixam mais valor na peça. Ou seja, a peça deixa de valer acima de tudo como a soma do valor dos seus materiais mais a sua estética, para ser avaliada como um objecto de criação, que existe como resultado de uma história, de uma época, de um olhar.Curiosamente, são as casas leiloeiras de topo, especialmente a Phillips, que mais têm contribuído para esta mudança de paradigma. Ao colocarem as jóias nos leilões de design, e não de joalharia, as casas leiloeiras vão estabelecendo o novo racional. Claro que as casas leiloeiras estão a proceder a este movimento devido à crença que a oferta contemporânea conseguiu estabelecer a sua lei. Na verdade, os principais responsáveis pela mudança de racional são os criadores. Os que começaram logo pela joalharia firmaram-se e defenderam o conceito de joalharia de autor e, ao mesmo tempo, criadores vindos de outras áreas, da arquitectura ao design industrial, começaram também a trabalhar as jóias.