Jorge de Mello, industrial sempre

Jorge de Mello liderou a CUF e queria transformá-la num grande complexo químico com dimensão para o mercado europeu. As nacionalizações impediram esse sonho, mas lançaram as bases para que o seu filho, Manuel Alfredo de Mello, fizesse da Sovena um dos maiores “players” mundiais no negócio do azeite.