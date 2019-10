José Mateus: “A arquitetura obedece a um esforço tremendo para, no fim, parecer quase natural”

José Mateus fez um longo programa de televisão sobre arquitetura numa época em que arquitetos não faziam televisão. Dá aulas. Faz palestras. Escreve, edita. Faz curadoria. Tudo isso para além das muitas horas que passa a fazer trabalho de atelier e a construir arquitetura, com o Atelier ARX, que fundou em 1991, com Nuno Mateus. Uma Trienal de Arquitectura também parecia impossível até acontecer. E agora, na quinta edição, com sede no Palácio Sinel de Cordes, parece que sempre existiu na cidade.