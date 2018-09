Características

25.700€

Cilindrada: 1.591 cc.

Potência máxima: 204 cv às 6.000 rpm.

Binário máximo: 265 Nm (1.500-4.500 rpm).

Velocidade máxima: n.d.

Aceleração máxima: n.d.

Transmissão: manual 6 velocidades.

Tracção: dianteira.

Consumos: n.d.

Emissões CO2: 150g/km (Euro 6d).

Lançamento: início de 2019

A nova variante desportiva Kia Ceed GT vai chegar ao mercado nacional no início de próximo ano com um preço-base de 25.700 euros.

Desenhado, desenvolvido e produzido na Europa, utiliza o mesmo bloco da geração anterior, mas o 1.6 T-GDi foi revisto e debita agora 204 cv para 265 Nm de binário. De assinalar a grande evolução ao nível da transmissão, com a possibilidade de adoptar, em opção, uma caixa de sete velocidades de dupla embraiagem. A manual de seis relações é de série.

O Ceed GT foi alvo de um programa específico de desenvolvimento focado na dinâmica com ajustes exclusivos nas suspensões e ajudas electrónicas. A marca precisa ainda que o sistema de controlo electrónico de estabilidade (ESC) foi reprogramado para explorar a agilidade e tornar mais eficiente o efeito de rotação em torno no eixo traseiro. O sistema VSM da Kia (Vehicle Stability Management) é também oferecido de série, assim como o Torque Vectoring by Braking, uma ajuda electrónica adicional que aplica travagem de forma selectiva nas rodas interiores, reduzindo assim a subviragem.

Esteticamente, tanto o exterior como o interior apresentam design único e especificações enriquecidas. O Ceed Gt é vendido exclusivamente na Europa.

KIA CEED GT 1.6 T-GDI 204 cvgasolina, dianteiro transversal, alumínio, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, turbo, injecção directa, intercooler, start/stop.