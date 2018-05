Características

Destaques

Negócios em Bruxelas, a convite da Lexus

218 cv.dianteiro, alumínio, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, gasolina, Atkinson, distribuição variável inteligente VVT-iE.2.5 litros.181 cv.n.d.síncrono de ímanes permanentes, 143 cv.hidratos metálicos de níquel.n.d.7,5 segundos dos 0-100 km/h.dianteira.automática CVT.4,7 litros aos 100 km.Dezembro 2018Modelo bem conhecido dos clientes americanos, já que existe do outro lado do Atlântico desde 1989, ou seja, praticamente desde a criação da marca Lexus, a sétima geração da berlina premium ES chega no final do ano à Europa e assume, assim, um estatuto global. Na ocasião, a berlina GS será descontinuada.A nova ES versão 2019 foi apresentada há poucos dias, simultaneamente, no Salão Internacional de Pequim e em Bruxelas, num evento exclusivo que marcou igualmente a inauguração do novo Lounge by Lexus (ver destaque), no aeroporto de Zaventem, que serve a capital belga.Construída sobre a plataforma Arquitectura Global - K (GA-K), a nova berlina ES mede 4,98 metros (é mais comprida, mais baixa e mais larga do que a antecessora) e oferece uma silhueta coupé de quatro portas próxima da última LS. As linhas de estilo seguem os códigos característicos da marca, a começar pela emblemática grelha fusiforme, carroçaria esculpida e assinatura luminosa em L. Impossível de confundir com a concorrência!As versões F-Sport (as primeiras no ES), adicionam um "spoiler" traseiro, logótipos e faixa inferior mais escura para dar mais destaque ao visual. Estão disponíveis três diferentes tipos de jantes de 17 e 18 polegadas para os ES de série, enquanto os F-Sport utilizam jantes de 19 polegadas de design semelhante às do coupé Lexus LC.O interior combina um quadro de instrumentos e "head-up display" centrado no condutor com uma área espaçosa e confortável para o passageiro da frente. Atrás, o espaço é igualmente generoso para as pernas dos ocupantes e a inclinação do tejadilho não prejudica o acesso nem a habitabilidade.Em Portugal, a gama ES é baseada na versão 300h equipada com um novo sistema electrificado "self-charging hybrid" de quarta geração. Está acoplado a um motor a gasolina de quatro cilindros Atkinson de 2.5 litros e a um motor eléctrico. A potência total do sistema é de 218 cv e o consumo de combustível homologado, em ciclo misto, é de 4,7 litros aos 100 km. A tracção é dianteira.Em outros mercados, a ES é proposta também com motorizações de quatro e seis cilindros (ES 200, ES 250 e ES 350).Entre as novidades, a ES traz de série a mais recente geração do Lexus Safety System+, que inclui detecção diurna de ciclistas. A capacidade de detecção de peões durante a noite também foi melhorada. O modelo estreia ainda os máximos automáticos com funcionamento em duas fases.A Lexus alcançou perto de 75.000 vendas na Europa em 2017, o seu mais elevado volume de sempre.O sistema de navegação do Lexus ES apresenta um ecrã multimédia de 12,3 polegadas (8'' de série) e controlo remoto por painel táctil. O reconhecimento de voz também se estende ao controlo do telemóvel. A marca propõe um sistema de som de 17 colunas Mark Levinson PurePlay.A Lexus inaugurou um "lounge" exclusivo no aeroporto de Bruxelas. Inspirado no luxo, no design e na hospitalidade, o novo espaço tem uma área 700 metros quadrados e capacidade para 175 pessoas. Entre outras comodidades, dispõe de bar, duches, spa e cápsulas de sono.