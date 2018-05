O roteiro dos restaurantes portugueses é vasto e tentador e funciona como um convite para, através deles, se conhecer os diferentes mundos de Macau. Podemos começar pelo António (do "chef" português do mesmo nome) e terminar no mais recente Mariazinha.

Macau atrai cerca de 30 milhões de turistas todos os anos. Muitos vêm ver o seu património histórico (das igrejas cristãs aos templos chineses), a maioria para jogar nos casinos. Mas Macau também é um íman para quem vai em busca da melhor gastronomia. Por um lado, guarda a memória de uma das primeiras culinárias de fusão (fruto do encontro dos portugueses com os chineses de Cantão e a cozinha destes), que cruza azeitonas e chouriço com leite de coco, canela ou especiarias que vinham do então império colonial português. O resultado é surpreendente, na variedade e na qualidade. Não admira que, com este vasto património culinário, Macau seja muitas vezes vista como uma verdadeira capital da comida portuguesa. Onde não falta, claro, o global pastel de nata.Depois de 1999 assistiu-se, durante algum tempo, a um congelamento da oferta, mas nos últimos anos verificou-se uma nova vida na oferta da cozinha lusitana. "Chefs" portugueses foram contratados para os hotéis dos casinos e muitos restaurantes abriram. São já dezenas aqueles onde é possível saborear cozinha portuguesa, desde os mais tradicionais aos que desejam inovar um pouco, mas que não perdem as raízes. Muitos dos clientes chegam da China ou de outros países da região, atraídos por esta culinária diversificada e pujante. Os visitantes portugueses sentir-se-ão aqui em casa, mas não devem deixar de olhar para a culinária macaense ou para a chinesa (de Cantão). E devem provar a "galinha à africana", que fez parte da memória dos macaenses. Sem esquecer o pastel de nata, que só por si nos deve levar à Lord Stow's Bakery, em Coloane, aberta desde 1989, cuja receita própria se tornou um êxito em toda a Ásia.O roteiro dos restaurantes portugueses é vasto e tentador e funciona como um convite para, através deles, se conhecer os diferentes mundos de Macau. Podemos começar pelo António (do "chef" português do mesmo nome, na Rua dos Clerigos, 7, na Taipa), aberto em 2007 e onde a sua presença se impõe. É ele, com a sua sempre agradável conversa, a alma deste local onde se encontra a cozinha tradicional portuguesa (com produtos importados de Portugal), complementada pela decoração acolhedora, onde não faltam os azulejos. Pode ali encontrar-se o arroz de tamboril, a cataplana de peixe e marisco, o bife à portuguesa, a par de uma garrafeira diversificada e invejável, dos melhores vinhos portugueses que se podem encontrar na região.Mais recente é o Mariazinha (aberto em 2015, na Rua do Monte, 8, junto às ruínas de São Paulo), onde também a comida é tipicamente portuguesa, servida num ambiente descontraído e familiar. O toque especial é do Norte de Portugal, de onde vêm os donos, Nélson Rocha e a mulher, Filipa. Ambos guiados pelo sonho de fazer um restaurante português em terras longínquas e mais concretamente em Macau, onde Filipa tinha raízes. Para lá de tudo, encontramos aqui a francesinha, típica do Porto. Mas há também a posta à mirandesa ou o lombo de vitela com molho de cogumelos, bacalhau ou camarões.Outro lugar pequeno e aconchegador de cozinha tradicional portuguesa é a Toca (Rua dos Negociantes, 7, no coração da Taipa), onde Fernando Marques expande a sua longa experiência, concretizada durante muito tempo no On Mun, junto ao Largo do Senado. Comida bem confeccionada é o trunfo forte da aposta. Outro restaurante que merece uma visita é o Espaço Lisboa (Rua das Gaivotas, 8, em Coloane). Também aqui a cozinha portuguesa é a base da oferta. E, já agora, quem aprecie uma refeição com vista para o mar, nada como ir até ao Miramar (praia de Hac Sá), onde os mariscos e os produtos do mar são a sua montra. E há muitos outros restaurantes a descobrir, num território pequeno, mas activo e diversificado.Num universo completamente diferente, o da cozinha chinesa de alta qualidade, encontramos The Eight (no segundo andar do Hotel/Casino Grand Lisboa Macau, o único Três Estrelas Michelin da cidade). Inaugurado em 2007, é conhecido pelas suas excepcionais criações de Dim Sum e pratos da região de Guangdong. Nada é aqui deixado ao acaso, a começar por um serviço esmerado e de alta qualidade. Mas há mais: o número 8 (símbolo da "boa fortuna") diz tudo sobre o restaurante dirigido pelo "chef" executivo Joseph Tse, com 47 anos de experiência. Ao jantar, a atmosfera é mais reservada: há cerca de 150 pratos diferentes que podem ser escolhidos (incluindo o famoso "Buddha Jumping Over the Wall", um dos mais famosos pratos de carne da China, que remontará à época do imperador Guangxi da dinastia Qing) e cada um deles segue as regras da estação e dos produtos que existem nessa época. Ou seja, a frescura e a conexão com o que de melhor existe em cada estação do ano é evidente. Ao almoço, o Dim Sum (num menu de 40 hipóteses), é a estrela. A lista de vinhos de todos os preços é impressionante: 16.800 hipóteses. Elegância e tranquilidade, onde a influência da água é enorme, enquadram um ambiente diferente e único.Através dos restaurantes pode conhecer-se melhor os recantos e os lugares mais improváveis de Macau. São um bom mapa para conhecer um cruzamento ímpar de culturas. A começar pela culinária.