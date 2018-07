Do trio Maserati, destaque para o Levante, um SUV topo de gama com tracção integral que representa mais de 50% das vendas da marca italiana. A suspensão pneumática adaptativa baixa a altura ao solo no asfalto, o que contribui para melhores performances e permite classificar o Levante como classe 1 nas portagens, uma vantagem importante neste segmento de mercado. As duas variantes do motor 3.0 litros V6 a gasolina (350 cv e 430 cv), tal como os propulsores a gasolina dos outros modelos da Maserati, têm o cunho da Ferrari.



A elegância, desportividade (atinge os 264 km/h com o motor 3.0 de 430 cv), luxo (materiais nobres como sedas de Ermenegildo Zegna) e cuidados artesanais nos acabamentos deste exclusivo utilitário-desportivo são complementadas com tecnologia de ponta nos dispositivos de assistência à condução e conectividade. O Levante tem três níveis de equipamento: base, GranLusso e GranSport (estes dois com o mesmo preço, um privilegiando o luxo, o outro a desportividade).



O Ghibli, uma berlina desportiva de quatro portas e cinco lugares, tem os mesmos motores, tecnologias, materiais, acabamentos e níveis de equipamento do Levante. Tem tracção traseira (pode ser integral com o motor 3.0 de 430 cv a gasolina) e, devido à sua configuração, oferece melhores performances (286 km/h com o motor 3.0 de 430 cv).



O Quattroporte, uma luxuosa e superdesportiva limusina, porta-estandarte da Maserati, acrescenta ainda mais potência em relação aos dois outros modelos. Além dos blocos a gasóleo 3.0 V6 de 275 cv e gasolina 3.0 V6 de 430 cv, é proposto um motor 3.8 V8 a gasolina com 530 cv, que permite atingir os 310 km/h. A tracção é traseira, mas com o motor de 3.0 a gasolina pode ser integral.







Motores: 2.987 cc, V6, 275 cv, gasóleo, desde 113.650€; 2.979 cc, V6, 350 cv, gasolina, desde 122.430€; 2.979cc, V6, 430 cv, gasolina, desde 134.220€.Motores: 2.987 cc, V6, 275 cv, gasóleo, desde 99.740€; 2.979 cc, V6, 350 cv, gasolina, desde 103.590€; 2.979 cc, V6, 430 cv, gasolina, desde 124.690€.Motores: 2.987cc, V6, 275 cv, gasóleo, desde 133.400€; 2.979 cc, V6, 430 cv, gasolina, desde 147.380€; 3.799 cc, V8, 530 cv, gasolina. Preço: 211.760€ (níveis GranLusso/GranSport).Num périplo europeu com escala em Portugal, a Maserati apresentou as versões 2018 dos seus modelos Levante (SUV de luxo), Ghibli (berlina desportiva de luxo) e Quattroporte (limusina desportiva de luxo).A apresentação, que decorreu em Cascais, incluiu não só uma breve experiência de condução dos três modelos, como proporcionou aos participantes uma experiência inesquecível: um passeio pela baía da vila a bordo do Maserati Multi 70, um trimarã de 70 pés (21,20 metros), que é um verdadeiro Fórmula 1 dos mares, "voando" sobre as ondas e podendo atingir os 46 nós (85 km/h).