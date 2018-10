Gosta de desafios? A Mercedes-Benz propõe-lhe experiências únicas: conduzir as maiores referências Mercedes-AMG na pista do Autódromo do Algarve ou descobrir as ondas gigantes da Nazaré.

Segundo os organizadores, a parceria da MB Portugal com o AIA integra-se numa estratégia de "brand experience" e pretende continuar a despertar o lado mais emocional dos apaixonados pela marca, estimulando os sentidos e proporcionando experiências únicas, diferentes e inovadoras.



Destinada a clientes Mercedes-Benz, clientes Mercedes-AMG ou potenciais clientes, a escola da AMG está aberta todo o ano. Os interessados podem agora conhecer de perto e testar vários modelos e motorizações disponíveis: CLA 45 AMG, AMG E 53, AMG E63 S e o emblemático Mercedes-AMG GT.



Com uma oferta total de oito experiências (AMG Platinum, Gold, Silver, Classic, Single Experience, Hot Laps, Mega AMG e Mega AMG GT), o Driving Experience AMG dispõe de cursos à medida de cada um ou, caso seja essa a intenção, permitem proporcionar emoções fortes para quem apenas pretenda ser conduzido em pista com os pilotos do circuito.



Os preços variam entre 45 e 650 euros. O pacote mais caro (Mega AMG GT) inclui uma volta de reconhecimento com um instrutor profissional e de seguida duas voltas com o CLA 45 AMG, duas voltas no AMG E 63 S e duas voltas no mais rápido em pista, o AMG GT.

Com o objectivo de aproximar ainda mais os seus clientes da marca, a Mercedes-Benz Portugal pôs em prática um interessante projecto que engloba experiências ímpares e muito emocionais em duas vertentes: no mar e em terra.No primeiro caso, a experiência desenrola-se na Nazaré e a "pista" são as famosas ondas gigantes, que Garrett McNamara tornou famosas, ao surfar, em 2011, aquela que viria a ser considerada a maior do mundo, com 24 metros de altura, estabelecendo um recorde mundial. Em pouco tempo, a Nazaré tornou-se no principal "spot" de ondas gigantes do mundo, procurado pelos melhores surfistas. A proposta da Mercedes-Benz é dar a conhecer o famoso canhão da Nazaré, por terra e por mar, e vivenciar as ondas - com mais ou menos adrenalina (Normal, Intense ou Extreme), acompanhado pelos embaixadores da marca: Garrett McNamara, Hugo Vau, Alex Botelho e Sebastian Steudtner.As Water Experiences estão disponíveis por marcação individual ou para grupos de 9 a 12 pessoas entre os meses de Outubro e Março.Muita adrenalina e certamente muita emoção é o que propõe a Mercedes-Benz Portugal na sua segunda experiência no Algarve, onde, em parceria com o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), abriu a Racing School AMG.