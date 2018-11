Mercedes-Benz: De Sintra ao Gerês em Classe C

A renovada "família" Classe C da Mercedes-Benz esteve, recentemente, à prova numa viagem de ida e volta desde Sintra a Pedras Salgadas, com passagem obrigatória, no regresso, pelo fantástico Parque Nacional Peneda-Gerês.



Durante dois dias, jornalistas da área automóvel conduziram as quatro carroçarias do novo Classe C - Limousine de quatro portas, Station, Coupé e Cabrio -, com motorizações a gasóleo (C 200 d e C 220 d), ao longo de cerca de 900 km de estradas e auto-estradas nacionais. No final, teste superado: conforto, eficiência e bons desempenhos são atributos incontestáveis de toda a gama C, que prima igualmente pela segurança e prazer de condução, factores de sucesso que contribuem para que a actual geração do modelo (versões Limousine e Station), no seu quarto ano de comercialização, seja a mais vendida da marca alemã - 415 mil unidades em 2017 e 9,2 milhões de veículos desde 1982.



Em matéria de eficiência, destacamos desta apresentação dinâmica os resultados médios de consumo de combustível obtido nas várias variantes, que oscilaram entre os 6,0 e os 6,9 litros aos 100 km, valores ligeiramente acima dos homologados pela marca, mas que resultam normalmente de quem se senta ao volante e das condições do percurso a realizar.



Como referimos em anterior edição (6/07/18), a nova gama C, que já está à venda, beneficiou de um "restyling" profundo, mas no que toca à estética as diferenças são pouco perceptíveis, resumindo-se aos novos pára-choques e ao redesenho dos grupos ópticos, que passam a incorporar a tecnologia Multibeam LED. Já no que diz respeito a equipamento, conteúdo tecnológico e motores as novidades são muitas. Segundo a Mercedes-Benz, quase 50% de todos os componentes (cerca de 6.500) foram revistos.



No equipamento, o Classe C passa a dispor da última geração dos sistemas de assistência à condução, até aqui reservada aos topos de gama. A lista é extensa: Distronic com assistente de direcção activo, travagem de emergência, leitor de sinais de trânsito, aviso de tráfego traseiro, controlo de ângulo morto, câmara traseira e ajuste de velocidade automático baseado na rota, entre outros.



Mecanicamente, a gama a gasolina ganha um novo quatro cilindros de 1.5 litros e 184 cv, que tem acoplado um motor eléctrico de 48 volts que lhe permite obter 14 cv de potência adicional, que vem associado à caixa automática 9G-Tronic. A gasóleo, o Classe C estreia um novo bloco de quatro cilindros. Todos os motores são unicamente de fabrico Mercedes.





Destaques



O topo de gama da família C tem a assinatura AMG. Os preços do C 63 S, com 510 cv, começam nos 120.000€.



Preços a partir de 41.350€



Os preços das versões Limousine vão dos 41.350€ (C 160 de 129 cv) até aos 54.600€ (C 300 d de 245 cv). A Station custa mais 1.500 euros. Os Coupé e os Cabrio começam, respectivamente, nos 46.950€ e 55.200€ (C 180/156 cv) e vão até aos 83.350€ e 92.300€ (C 400 4 Matic 333 cv.)



Aposta no digital



No interior, o destaque vai para a maior aposta no digital, com a oferta, embora opcional, de um ecrã de instrumentos de 12,3 polegadas e três grafismos (Classic, Progressive e Sport) à escolha. Há também uma nova geração de volantes, com botões tácteis, e o reforço da qualidade dos materiais.