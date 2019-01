Migrante para sempre

O Homem é hoje migrante para sempre, o que faz com que a casa, o ponto de partida, deixe de existir. O profissional humano vive hoje em mobilidade laboral permanente. Seja professor, gestor ou enfermeiro, só mudam as localizações geográficas. Hoje está em Milão, daqui a um mês em Moscovo, num ano possivelmente em Santiago do Chile.