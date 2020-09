O Amorim que se tornou o mais rico de Portugal

Dos quatro irmãos Amorim, que em 1960 tomaram o destino de continuar os negócios da cortiça, foi Américo Amorim que se destacou com investimentos financeiros, imobiliários, agrícolas e no setor da energia em Portugal, Brasil e África. As suas herdeiras são a família mais rica de Portugal.

