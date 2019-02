O futebol bem falado e a rainha de Inglaterra

A indústria do futebol está cheia de papagaios, em diferentes funções, que tomaram conta do espaço mediático. Neste ambiente merece ainda maior destaque o treinador do Vitória de Guimarães, que fala só de futebol e estratégia. É um bálsamo ouvi-lo. O Bloco não tem militantes, mas sim aderentes. Se alguma vez nomear um ministro deverá chamar-lhe o quê? Um colaborador da governação?! O primeiro-ministro espanhol vai para uma eleições que não queria devido à impossibilidade de conciliar interesses contraditórios. Carlos Costa está atado de pés e mãos e transformou-se na rainha de Inglaterra.