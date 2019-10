O futuro relativo e a porta dos fundos

A vitória do PS nas eleições legislativas foi relativa. O que vale por dizer que o futuro do governo liderado por António Costa será, também ele, relativo. Rui Rio desvalorizou as sondagens e depois usou-os para dar brilho ao resultado eleitoral do PSD. Fazer uso de algo em que descredibiliza é, no mínimo, um contrassenso. Em 2017, Assunção Cristas era a personificação da vitória. Dois anos depois sai da política pela porta dos fundos.