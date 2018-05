Para a constante animação do mercado, têm contribuído decisivamente os ambientes virtuais em rede. A partir do momento em que a rede ligou em todo o mundo "dealers" e investidores, permitindo o negócio constante, as trocas aumentaram exponencialmente. No entanto, a tradição continua a ter um poder enorme, e de modo algum as feiras perderam algum do seu poder.



Assim, para os amantes do livro antigo e raro, Londres deve ser a paragem obrigatória no próximo dia 24 de Maio. Durante três dias, a ABA, um dos principais grémios britânicos do livro de investimento, realiza a sua feira anual, o programa está disponível em www.rarebookfairlondon.com, procurada pelos mais distintos investidores e coleccionadores de todo o mundo. O principal valor acrescentado de uma feira como o da ABA é o de reunir no mesmo espaço uma quantidade impressionante de livros raros que raramente estão visíveis.



Dada a qualidade dos "dealers" presentes, tanto é possível adquirir um livro antigo, como uma edição verdadeiramente rara de Tolkien ou um exemplar imaculado de um livro recente. A ABA exerce também um controlo discreto mas firme na política de preços dos exibidores, e uma consulta no sítio virtual dos valores permite ver que estes estão dentro dos valores indicativos do mercado. Deste modo, um salto a Londres justifica-se em pleno, nem que seja para ter nas mãos, por uns momentos, aquele exemplar com que há muito se sonha...





Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.







O que mais surpreende na manutenção do livro como bem de investimento é a sua permanência no pelotão da frente da escolha de um número importante de agentes da procura. Na verdade, as principais categorias de livros raros continuam a ter valorizações progressivas muito regulares e interessantes.Neste capítulo, devem ser consultados os principais índices, como o da Abebooks, e sempre que surge no mercado uma edição especialmente cobiçada, esta tem uma valorização enorme. Esta valorização contínua é também surpreendente porque a oferta é limitada, já que o mercado está basicamente dividido na categoria de exemplares raros de edições antigas e edições limitadas, "first impression, first edition" dos livros que vão sendo publicados.As razões para que o livro se mantenha como bem de topo de investimento são basicamente duas. Por um lado, o livro continua a ser considerado como a plataforma fundamental de conhecimento e imaginação, daí que muitos investidores não resistam a ter uma cópia de uma obra maior, como é o caso de Bill Gates, que pagou uma fortuna por um exemplar de Da Vinci. Para muita gente, possuir um livro é possuir parte fundamental do património da humanidade. Por outro lado, o objecto, devido à nobreza do papel, e à arte gráfica, torna-se irresistível.