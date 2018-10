O maniqueísmo populista e a lição da mulher de César

Confiança - Optimismo Diogo da Silveira

Os namorados



A Navigator, após um período de inquietação, recebeu boas notícias que chegaram dos EUA. O Departamento de Comércio norte-americano notificou a empresa que a taxa anti-dumping a aplicar retroactivamente nas vendas de papel realizadas para o país entre Agosto de 2015 e Fevereiro de 2017, afinal, será de 1,75% e não de 37,34% como havia fixado em Março. Esta decisão inverte as perspectivas financeiras da Navigator, que terá agora de ser reembolsada em 22 milhões de euros e irá ser menos penalizada nos lucros. Os accionistas agradecem e Diogo da Silveira pode suspirar de alívio.





Prudência - Incapacidade Salvini/Di maio

O eremita



Os dois vice-primeiros-ministros de Itália são, na realidade, a parelha que manda no Governo. Pertencem também à casta dos populistas que estão a ganhar poder um pouco por todo o mundo, independentemente do extremo em que se situam, direita ou esquerda. Como sempre, identificam um ou vários inimigos externos (neste caso, os mercados e a União Europeia), e afirmam agir em defesa dos seus cidadãos. Apresentam uma atitude messiânica e colocam-se acima de tudo e todos. Geralmente, as suas histórias acabam de forma triste, sobretudo para os cidadãos que dizem defender. Este é o caminho que Itália está a seguir.





Destino - Fatalidade Jair Bolsonaro

A roda da fortuna



O candidato do PSL à presidência do Brasil cilindrou à primeira volta e tudo indica que será o sucessor de Michel Temer. Bolsonaro integra a categoria de pessoas que é fácil odiar pelos valores que defende e será certamente um perigo para a democracia, tal como se concebe na Europa. Aposta no medo para conquistar votos e a sua retórica dura conquista quem vive todos os dias em insegurança. O êxito de Bolsonaro está, para já, nos 49 milhões de brasileiros que votaram nele de livre e espontânea vontade. Este inúmero é incontestável, por muito que isso custe aos seus críticos.