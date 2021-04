O meu avô é um capitão de Abril

Leia Também Os netos dos capitães de Abril

Para estes jovens, o 25 de Abril não é só um feriado no calendário. Ouviram vezes sem conta as histórias da Revolução dos Cravos na voz dos protagonistas. Alguns levaram o avô à escola para contar aos colegas como caiu a ditadura e Portugal passou a ser uma democracia, o único sistema político que conhecem. Agora que já estão na idade adulta, olham para o país com um olhar crítico. Os valores de Abril ainda estão por cumprir em muitas coisas, defendem.