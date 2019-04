O passeio do PS transformou-se numa vereda com silvas

O PS esperava que as eleições europeias (e até as legislativas) fossem um passeio no parque. Afinal, trata-se de uma vereda estreita ladeada por silvas. António Costa está a perder o élan. Jack Ma, CEO da Alibaba, tem um modelo de trabalho inspirado nos "Tempos Modernos" de Chaplin. Armando Vara tratou de forma única o financiamento do "resort" turístico de Vale do Lobo. Porquê?