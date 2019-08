O que é que o azeite do Douro tem?

Tem finura, complexidade e um perfil aromático resultantes de um terroir único, como ficou provado no primeiro Concurso de Azeites Virgem de Azeites de Trás-os-Montes e Alto Douro. Só é pena que o processo reconhecimento da Indicação Geográfica Protegida Azeites do Douro se arraste no tempo.