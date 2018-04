O modo como o produto foi comercializado foi decisivo. As Minifigs são vendidas em saquetas individuais, sem que o consumidor saiba qual o boneco que está a comprar. A loucura instalou-se no mundo. Num primeiro momento, os consumidores perceberam que a cada boneco correspondia um código de barras na saqueta, e a procura selectiva por determinados bonecos, em todo o mundo, fez com que a empresa tivesse de criar um código de barras único para todos. Começaram então a comprar por apalpão, isto é, alguns consumidores conseguiam adivinhar o boneco dentro da saqueta através do tacto, devido ao facto de existirem peças únicas e, finalmente, surgiu a compra por grosso.



Nesta modalidade, alguns comerciantes compram caixas inteiras do produto, abrem as saquetas e destacam os bonecos mais valiosos, vendendo-os depois individualmente. Atrás deste método, surgiram os índices de valor, que correspondem aos bonecos mais raros, os milhares de artigos de análise, as lojas e websites especializados em Minifigs raros e até falsificações.



Minifigs como o Mr. Gold ou o Espartano valem hoje milhares de euros. Se a tendência se mantiver, a Série 18 irá tornar-se tão popular como todas as restantes. Mas o mistério da lenda continua, é claro. Talvez a explicação seja simples. Cada Minifig é um bem simples, quase artesanal, mas o trabalho de caracterização e os adereços tornam-no quase um exemplar de manufactura japonesa. Se a isto se juntar o factor raridade, isto é, os bonecos são produzidos em série, mas alguns deles em séries limitadas, talvez fique feita uma grande parte da explicação.



Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.







Há, certamente, umas boas centenas de especialistas de design de produto, e alguns milhares de especialistas de marketing, a tentar perceber o êxito dos bonequinhos da Lego. A Série 18 das Minifiguras, conhecidas por Minifigs, acaba de chegar ao mercado e continua por ser descoberto o mistério da sua popularidade. Há uma série de razões que permitem uma aproximação, mas pouco mais do que isso.Em primeiro lugar, as figuras dos conjuntos da Lego foram sempre as peças mais populares. Talvez por serem tão bem desenhadas, por serem curiosas ou por despertarem sentimentos, as figuras, que originalmente se destinavam a formar o conjunto com outras peças, ganharam fama própria.Ao mesmo tempo, a Lego foi produzindo algumas peças comemorativas, em pequena escala, como as primeiras figuras da "Guerra das Estrelas", ou o Master Yoda New York, e estas contribuíram também para a criação da lenda Minifig, tal a intensidade da procura. Foi nesta sequência que apareceu a Série 1 das Minifiguras, isto é, uma colecção temática de 16 bonecos sem os habituais conjuntos, sempre com um tema geral.