Num cenário totalmente distinto, posicionam-se o empresário de peças de automóveis Michael Stoschek e o fabricante italiano de modelos especiais e únicos de carros MAT, ou Manifattura Automobile Torino. Os dois parceiros confirmaram agora ao mercado que vão produzir 25 novos exemplares do novo Lancia Stratos, dos quais dois estão já comprados.



Stoschek e o MAT defendem que o novo modelo teve como princípio estético e criativo o conceito de "carro retro moderno", que ao mesmo tempo possa ser conduzido todos os dias em ambiente urbano, bem como em estrada. Por outro lado, o design original foi mantido, isto é, o novo Stratos continua a ser um carro chocante, que chama imediatamente a atenção. Mas, no seu interior, os criadores optaram pela tecnologia e pelo conforto, tentando assim servir os requisitos do mercado contemporâneo.



O novo Lancia Stratos será vendido ao preço de 640 mil euros e a corrida já começou. A reedição do Stratos prova que há um nicho do mercado de automóveis de valor muito interessante. É baseado na nostalgia e na posse de modelos que são míticos, mas, ao mesmo tempo, aceita que estes possam ter versões contemporâneas. Para aqueles dispostos a investir nas 25 unidades do Stratos, há um risco grande. Ninguém garante que no futuro próximo o novo Stratos possa gerar rendibilidades como as do original...





Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.



Para todos aqueles que no mundo inteiro sentem uma genuína paixão por carros, a notícia recentíssima do regresso de um dos maiores cultos da história automóvel provoca uma agitação incontrolável. Os rumores circulavam desde 2008, mas só agora foi feita a confirmação actual de que irá surgir no mercado uma versão contemporânea do Lancia Stratos.O carro surgiu de rompante em 1973, destinado a trabalhos motores de "rally", mas a sua ergonomia e a sua estética arrojada e gritante tornaram-no num objecto de fixação para todos os fiéis das quatro rodas. O Stratos ganhou o circuito mundial de "rally" em 1974 e 1975, e várias competições mundiais até 1981, mas o facto de ser um carro apenas optimizado para a competição de estrada, e extremamente desconfortável para os percursos diários ditaram o fecho da produção em 1975. Durante os dois anos de existência, foram produzidas 492 unidades.O término do fabrico não diminuiu de modo algum o fascínio pelo modelo, pelo contrário, dado que o mercado aprecia a escassez de exemplares, e um Stratos original anda hoje num valor entre os 600 e os 800 mil euros. A ideia de criar um modelo contemporâneo andou sempre na cabeça de vários amantes com conhecimento técnico e capacidade financeira, e vários projectos foram sendo anunciados ao longo das duas últimas décadas, mas sem concretização efectiva.