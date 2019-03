O tango luso-angolano teve dançarinos

As relações fazem-se com pessoas e as diplomáticas não fogem a esta evidência. A disponibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa e a abertura de João Lourenço estão a ajudar a reconstruir as relações Portugal-Angola em pressupostos diferentes. Donald Trump declarou uma guerra comercial e registou, no ano passado, o maior dos últimos 10 anos nas transações comerciais. O tiro saiu pela culatra. António Costa continua a encher de pedras o caminho do governador do Banco de Portugal. Agora por causa do BES. O mesmo motivo que levou Freitas do Amaral a pedir desculpas ao referido governador.