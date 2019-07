O terceiro dos novos poderes

Os Estados e as empresas necessitam de encontrar postos laborais para o maior número possível de humanos. A sobrevivência de todos depende em larga medida de os humanos encontrarem trabalho, por mais precário e limitado no tempo que seja. Só as EPPLH – Entidades Produtoras de Perfis Laborais Humanos – conseguem o acesso ao referido posto laboral.