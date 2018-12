O veneno retórico e os garganeiros

António Costa criticava Passos Coelho por se preocupar muito com as contas públicas e pouco com as pessoas. Agora está a provar o mesmo veneno retórico que serviu. O Brexit transformou-se no Sísifo de Theresa May e os mitos, como se sabe, são imutáveis. Matteo Salvini e Luigi di Maio juraram que não iam ceder à Comissão Europeia e na verdade cumpriram a promessa. Mandaram o primeiro-ministro ir a Bruxelas ceder por eles. Macron fez "mea culpa" e mostrou compreensão pela "fúria profunda" dos franceses. Será que o provérbio mais vale tarde do que nunca será suficiente para o salvar politicamente?