Oliveira, a família que teceu a Riopele

José Dias de Oliveira nasceu a 17 de fevereiro de 1902, filho de um casal de moleiros e padeiros que tinham um pequeno moinho no rio Pele, em Landim, Famalicão. Começou por fazer a distribuição do pão e chegou a ter uma pequena mercearia com o irmão Francisco. Mas o crescimento industrial de Riba da Ave, onde pontificavam as fábricas de Narciso Ferreira, mudou-lhe o destino.Em 1927, alugou um velho moinho, pediu um pequeno empré...