Características

22.990€*

6,3 (urbano);

5,0 (extra-urbano);

5,5 (combinado).

Destaques

dianteiro transversal, alumínio, gasolina, 3 cilindros em linha, 12 válvulas, injecção directa, intercooler, start/stop.1.199 cc.110 cv às 5.500 rpm.205 Nm às 1.750 rpm.175 km/h.11,8 s.dianteira.manual de 6 velocidades.125 g/km (Euro 6).*Preços: a partir de 22.990€ (desde 20.310€ para a versão comercial)O Opel Combo começou por ser um comercial ligeiro com uma versão adaptada a veículo de passageiros. Porém, a quinta geração do Combo inverteu a tendência: a versão comercial deriva da de turismo, denominada Opel Combo Life, que tem uma variante curta com 4.403 mm de comprimento e outra XL com 4.753 mm e 7 lugares; o Combo comercial de início só terá a variante curta - a XL virá em 2019. Ambas as versões chegam em Novembro.Tal como os seus "irmãos" do grupo PSA - Peugeot Rifter e Citroën Berlingo -, o Opel Combo Life apela mais à razão que à emoção. Com 7 lugares (versão XL), uma mala de 597 até 2126 litros (850 até 2.693 litros na XL), 28 espaços para arrumações no habitáculo, incluindo uma consola central gigante e um compartimento de 36 litros no tecto, acessível por dentro e por fora, versatilidade na disposição dos bancos e aproveitamento do habitáculo, este peculiar monovolume adequa-se a famílias numerosas ou a quem necessite de transportar objectos volumosos. A acessibilidade é reforçada por um amplo portão traseiro que se abre em duas partes e pelas duas portas deslizantes atrás.Com dois níveis de equipamento, Enjoy e Innovation, mesmo de entrada o Combo Life vem bem equipado em termos de segurança, conforto e vida a bordo: sistema de infoentretenimento com ecrã de 8'' compatível com Android Auto e Apple Car Play, câmara de visão traseira de 180º, alertas de fadiga do condutor, de colisão com detecção de peões, de manutenção na faixa de rodagem, sensores dianteiros, traseiros e de flanco (novidade na Opel), "cruise control" automático, etc. Entre as opções, "head-up display" e tecto panorâmico.As motorizações disponíveis para o Combo Life (todas do grupo PSA) são: 1.2 tricilíndrico a gasolina com 110 cv e as variantes do Diesel 1.5 de 75 cv, 100 cv e 130 cv. As transmissões podem ser manual de 5 velocidades para 1.5 diesel de 75 cv e 100 cv, de 6 velocidades para 1.2 a gasolina e 1.5 Diesel de 130 cv, e automática de 8 relações (outra novidade na Opel) para o 1.5 Diesel de 130 cv.Para quem queira sair do asfalto, este veículo de tracção dianteira, além de maior altura ao solo, pode trazer o sistema "Intelligrip" com cinco modos reguláveis por botão na consola: Normal, Neve, Lama, Areia e ESP Off. A adicionar a este controlo de tracção, a Combo comercial, pode dispor de um pacote especial para circular em terrenos difíceis. E para 2019 está prevista uma versão 4x4. Em Janeiro próximo, será classe 1 nas portagens.O Opel Combo vale muito mais pelo seu conteúdo em mecânica e equipamento que pelo 'design'.O Combo Life é uma referência em aproveitamento e versatilidade do espaço interior: ampla e acessível mala e muitos espaços de arrumações (28), incluindo enorme consola central onde cabe uma garrafa de 1,5 litros e o compartimento de 36 litros junto ao tejadilho.Um júri de jornalistas especializados de 25 países europeus considerou o Opel Combo comercial International Van of the Year 2019 por partilhar características e equipamentos da versão de passageiros, além de indicador de excesso de peso e pack para circular em pisos irregulares.