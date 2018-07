Na quinta geração do Opel Combo, a lançar em Janeiro de 2019, há uma inversão de paradigma: de veículo comercial com versão de passageiros passa a ser modelo de passageiros (Opel Combo Life) com variante comercial (Opel Combo).

Numa apresentação estática em Lisboa de um modelo de pré-produção, pudemos observar que o novo Combo é um misto de utilitário-desportivo (maior altura ao solo e controlo de tracção Intelligrip) e monovolume de 7 lugares, com duas variantes: normal, com 4,4 metros de comprimento, e longa com 4,75 m.



Para atrair os clientes, são sete os trunfos que o Combo Life apresenta: 1 - Popular, segmento B-Van em crescimento; 2 - Tecnologia, segurança e conforto de um verdadeiro carro de turismo, com dezanove sistemas de assistência à condução; 3 - Cool, portas laterais corrediças para acesso fácil, 'design' robusto; 4 - Gama de motores eficientes; 5 - Conforto, espaço interior; 6 - Versatilidade e funcionalidade, com 28 espaços de arrumação (incluindo compartimento sobre a chapeleira); 7 - Espírito aventureiro, com controlo de tracção Intelligrip para incursões fora de estrada; o Opel Combo Life tem tracção dianteira, mas a breve prazo terá uma versão 4x4, que permitirá o acesso a terrenos mais difíceis.







- Gasóleo: 1.5 turbo D nas variantes de 75 cv e 100 cv com caixa manual de 5 velocidades e de 130 cv com caixa manual de 6 velocidades ou automática de 8- Gasolina: 1.2 turbo nas variantes de 110 cv com caixa manual de 6 velocidades e, durante 2019, 130 cv com caixa automática de 8 relações.