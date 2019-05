Os democratas que afinal são antidemocratas

António fez um "cartoon" a criticar Netanyahu e Trump. Foi acusado de antissemitismo, como antes já tinha sido excomungado pelos católicos por colocar um preservativo no nariz do Papa. Também existem uns certos democratas, como Mariana Mortágua, que desejam a morte dos que consideram antidemocratas. As inquisições modernas comportam-se assim, prenhes de superioridade moral. A "Operação Liberdade" de Guaidó não trouxe nada disso aos venezuelanos. Antes pelo contrário, aumentou a incerteza. A SIVA foi vendida com um pesado rasto de perdão de dívida. Um fiasco para João Pereira Coutinho.