Os espaços dos solitários

O primeiro grupo de solitários é o que ficou excluído do trabalho e da tribo. São mulheres e homens sem ligações. A sua vida é dedicada à sobrevivência e percorrem longas distâncias no mundo, em busca de um abrigo, que nunca encontram. O segundo grupo é o dos que escolhem ficar sós, mas que têm uma ligação às tribos, tanto às laborais como às excluídas do trabalho.