Os Espírito Santo que são Moniz Galvão

António Pedro Moniz Galvão era natural de Alcácer do Sal e tinha um descasque de arroz, segundo o Arquivo Rural de 1867. Em 1886, morava na rua de São Paulo, 12, e presidia à Companhia Perseverança. De acordo com o Inquérito Industrial de 1890, esta companhia era a única empresa no País "em condições para disputar às firmas metalúrgicas estrangeiras o controlo deste sector estratégico da economia nacional"....