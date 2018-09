Os grandes devedores da banca e as "fakes news" da Venezuela

Confiança - Optimismo António Ramalho

Os namorados



A divulgação dos grandes devedores da banca é um tema que divide opiniões, mas a posição institucional da Associação Portuguesa de Bancos é a de que esta prática iria viola o sigilo bancário e iria "destruir" a confiança no sector. Neste quadro ganha relevância acrescida a declaração do presidente do Novo Banco. "Em algumas circunstâncias, o valor da transparência reputacional do sistema pode justificar que haja alguma clareza neste tipo de informação", afirmou António Ramalho ao Observador. Uma opinião sensata, até porque o sigilo bancário não pode ser visto como um dogma que se sobrepõe a tudo o resto.

Distúrbio - Fuga Jerónimo de Sousa

A carruagem



A decisão de excluir o livro do activista angolano, Luaty Beirão, "Sou Eu Mais Livre, Então", da Festa do Avante, é lamentável. O PCP bem pode atribuir a opção à editora Primeira Página e rejeitar "operações difamatórias vindas de quem sem crédito se move pelo preconceito e o mais primário anticomunismo", mas a realidade não muda. O livro foi banido porque o PCP não quis ferir a susceptibilidade do MPLA. Trata-se de um acto voluntário de censura e até em contraciclo com a crescente abertura do partido no poder em Angola, proporcionada pela eleição de João Lourenço como Presidente do país.

Prudência - Incapacidade Luís Filipe Vieira

O eremita



O Benfica tem razões para sorrir com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que lhe garante uma receita de 43 milhões de euros e, nesta medida, dá fôlego financeiro ao clube. Mas este sorriso empalidece pelo facto de a SAD do Benfica ter sido constituída arguida no âmbito do processo e-Toupeira. Em causa está o alegado suborno do assessor jurídico, Paulo Gonçalves, a funcionários judiciais para garantir informações em segredo de justiça. A SAD anunciou, entretanto, que vai impugnar a decisão do Ministério Público, mas este facto não afasta o manto de suspeitas que paira sobre o clube.