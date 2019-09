Paragrafino Pescada analisa Rio, o nosso Fittipaldi das alterações climáticas

Um destes dias, durante um debate com o líder do PAN, André Silva, Rui Rio sacou de um talão de multibanco como prova inequívoca do seu empenho no combate às alterações climáticas e declarou: "paguei 1.282 euros para trocar a caldeira de minha casa por outra mais moderna, que emite menos dióxido de carbono e monóxido de carbono".