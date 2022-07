Paragrafino Pescada escreve sobre Merche, CR7, vestidos assimétricos e touros mecânicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao fim de 16 angustiantes anos de espera, fez-se finalmente luz sobre um dos mais pungentes acontecimentos nacionais, avaliado pelo coeficiente mundano. As trevas do desconhecimento que atravessei estavam a tornar-se insuportáveis e a provocar um doloroso encarquilhamento das unhas dos membros inferiores que nem a minha esforçada pedicure conseguia amenizar.Portanto, foi com uma enorme dose de regozijo, acompanhada por batatas fritas, que li a revelação de ...