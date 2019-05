Pete Buttigieg: o candidato que agita o sistema

O presidente da câmara de South Bend, uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, no estado de Indiana, apresentou a sua candidatura às primárias nos Estados Unidos. O jovem democrata Pete Buttigieg foge ao padrão político norte-americano. É jovem e homossexual. Talvez seja essa a “diferença” que o está a projetar para os primeiros lugares na corrida e a captar a atenção dos media e do eleitorado.