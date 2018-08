Características

51.800€

5,9 (urbano);

3,9 (extraurbano);

4,7 (misto).

Destaques

Negócios no Mónaco, a convite da Peugeot

Peugeot 508 GT 2.0 Bluehdi 180 CV EAT8gasóleo, dianteiro transversal, ferro/alumínio, 4 cilindros, 16 válvulas, injecção directa, turbo, geometria variável, intercooler, 'start/stop'.1.997 cc.180 cv às 3.750 rpm.400 Nm às 2.000 rpm.235 km/h.8,3 s.dianteira.automática 8 velocidades.124 g/km.A Peugeot mudou de forma radical o seu modelo 508. E o primeiro sinal de mudança é, incontestavelmente, o design exterior. A tradicional berlina clássica de três volumes acabou para dar lugar a uma sedutora silhueta coupé de cinco portas, inspirada no protótipo Exalt, que surpreende pela expressividade e dinâmica.Esta é a segunda geração do modelo francês. É mais curto oito centímetros e ligeiramente mais largo que o antecessor (4,75m x 1,86 m). A distância entre eixos também foi reduzida alguns centímetros, mas a habitabilidade não foi afectada. O espaço atrás ao nível das pernas dos ocupantes é mesmo mais generoso. De uma forma geral, as cotas do interior das duas gerações são quase idênticas. A bagageira pode receber entre 487 e 1.537 litros de carga. O acesso está facilitado através do portão traseiro inteligente (sistema Easy Open) de grande abertura.Exteriormente, como referimos, o novo 508 revoluciona pelas linhas musculadas e fluidas. A grelha dianteira, quase na vertical, dá-lhe um toque de agressividade que se estende a toda a carroçaria. A linha inclinada do tejadilho, estilo coupé, confere-lhe um ar desportivo, vincado na traseira rápida "fastback", com semelhanças à do novo Mustang Fastback.Tal como o exterior, o interior é novo e revelador da audácia dos estilistas da Peugeot, que se inspiraram igualmente no Exalt para a concepção e desenvolvimento do painel de bordo. Tudo é inédito, moderno e inspirador, pese embora o toque algo "familiar" conferido pela presença do i-Cockpit, aqui uma nova reinterpretação do que vimos nos SUV 3008 e 5008. O painel de bordo horizontal é composto por dois níveis: no primeiro a instrumentação e as saídas de ar; no segundo o volante e o ecrã táctil.Todos os materiais utilizados impressionam pela qualidade e acabamentos, à imagem dos elementos decorativos com aplicações em madeira e imitação de carbono.Tecnologicamente, o 508 recebe as mais recentes tecnologias de segurança e de apoio à condução, assim como um inédito sistema de visão nocturna com câmara de infravermelhos que detecta seres vivos à frente do veículo, de noite ou com visibilidade reduzida.A gama 508 está dividida em cinco níveis de equipamento - Business Line (especial para as empresas), Active, Allure, GT Line e GT -, e seis motorizações a gasóleo e gasolina, com potências dos 130 aos 225 cv. Podem receber caixa manual de seis relações ou automática de oito velocidades.A nova geração da berlina Peugeot 508 chega em Novembro com preços entre os 35.300 e os 51.800 euros.O painel de bordo do 508 é a mais recente evolução do i-Cockpit da Peugeot, que apareceu em 2012 no 208 e se destacou nos SUV 3008 e 5008. Tem como elementos essenciais: volante compacto, ecrã táctil de 10 polegadas e painel de instrumentos digital personalizável e parametrizável.A variante familiar (SW) do novo Peugeot 508 fará a sua estreia ao público em Outubro no Salão Automóvel de Paris, mas só vai chegar a Portugal em Janeiro de 2019. A marca promete o mesmo estilo sedutor da berlina coupé, mesma gama de motores e espaço de carga de 530 a 1.780 litros.