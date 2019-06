Peugeot 508 SW: Dinamismo elegância e requinte

Com o novo modelo 508, a Peugeot quer alcançar a liderança do segmento D.

A nova carrinha familiar (SW) do Peugeot 508 SW vai estar à venda na rede de concessionários da marca no nosso país já a partir desta semana. Os preços oscilam entre os 37.200 euros (versão de entrada Active) e os 54.640 euros (nível GT).

No catálogo, a gama é constituída por cinco acabamentos - Active, Business Line (vocacionado para as empresas), Allure, GT Line e GT -, e cinco motorizações. As três opções a gasóleo têm por base o 1.5 e o 2.0 litros BlueHDi, e as duas a gasolina o novo 1.6 PureTech. Garantem potências entre 130 e 225 cv. Todos estão associados a uma caixa automática de oito velocidades (EAT8 da Aisin, que oferece uma redução de até 7% nos consumos), à exceção do 1.5 Blue HDi de 130 cv que pode contar com caixa manual de 6 relações.

Para assinalar o lançamento, a marca criou uma edição especial limitada a 15 unidades (10 brancas e cinco cinzentas), denominada "First Edition" (foto principal): os primeiros 15 clientes a adquirir um 508 SW GT (54.640 euros) beneficiam de um "upgrade" de equipamento pelo mesmo preço.

Além do equipamento de série da versão GT, a "First Edition" acrescenta a moldura da grelha em preto, estofos em couro nappa/alcantara com "pack" elétrico e massagens, "pack drive" Assist Plus, Full Park Assist + Visiopark 360, visão noturna (consegue detetar peões no ecrã até 250 metros), sistema Easy Open de abertura da bagageira, teto panorâmico, alarme, pedais em alumínio e soleiras das portas "First Edition".

Com 4,78 metros de comprimento, a nova carrinha 508 segue a mesma receita estética da bem-sucedida berlina Fastback: silhueta dinâmica e baixa, design impactante, elegância desportiva, sentido prático e interior futurista, com destaque para a última geração do i-Cockpit. A capacidade de carga de 530 litros é a mesma do anterior 508. Com os bancos rebatidos chega aos 1.780 litros.

O novo modelo recebe as mais modernas tecnologias de segurança e assistência à condução, inclusive um sistema de condução autónoma de nível 2, "cruise control" adaptativo e "lane assist". Um pacote de argumentos bem recheado, a que se juntam os bons desempenhos, agilidade, conforto e comportamento estradista sem crítica.

O objetivo da marca francesa com o novo Peugeot 508 é a alcançar a liderança do segmento D, conquistando clientes particulares e empresas.