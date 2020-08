Queiroz Pereira: tudo começou nas águas, na banca e nos petróleos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O Pereira dos Queiroz Pereira foi Carlos Augusto Pereira (1879-1941). Era de uma família originária de Santarém e, em 1901, com 22 anos, tornou-se diretor do Banco Comercial de Lisboa, onde se manteve até 1935. Apoiante de João Franco, do Partido Regenerador Liberal, foi eleito deputado por Viseu nas eleições de 1906, tal como Alfredo da Silva, da CUF, foi eleito por Setúbal.O Queiroz vem do seu casamento com Cecília Teixeira ...