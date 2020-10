Roquette: os sonhos todos num Esporão

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Em setembro passado, foram comercializadas duas mil garrafas do vinho NICA, feito com uvas da Herdade do Esporão e da Quinta dos Murças (de José Alfredo Holtreman Roquette), e da Quinta do Crasto, (de Jorge Roquette). Comemoravam-se os 25 anos da Qualimpor, distribuidora de vinhos no Brasil, de João Roquette. Os três irmãos homenagearam, assim, o pai José Roquette, conhecido como Nica, uma lenda do ténis em Portugal - entre 1935 e 1953, foi campeã...