Sabia que Cavaco era contra a tropa?

Carlos Pereira O eremita O deputado do PS foi indicado pelo antigo secretário de Estado de Energia para administrador da ERSE. Foi a exame no Parlamento e o resultado, embora não vinculativo, foi um chumbo. Carlos Pereira tirou as devidas conclusões desta avaliação (apenas o PS foi favorável) e renunciou ao lugar. Um regulador não pode ter sobre si o anátema da suspeita de que está a ser partidarizado. A escolha de Carlos Pereira deixava essa janela aberta.

