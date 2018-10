Características

23.238€

Suzuki Jimny 1.5 JLX

7,7 (urbano);

6,2 (extra-urbano);

6,8 (combinado).

Destaques

Negócios em Madrid, a convite da Suzuki

dianteiro longitudinal, alumínio, gasolina, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injecção variável.1.462 cc.102 cv às 6.000 rpm.130 Nm às 4.000 rpm.145 km/h.n.d.total 4x4.manual de 5 velocidades.154 g/km (Euro 6).- 1.5 JX - 21.483€- 1.5 MODE3 - 25.219€- 1.5 JLX (Automático) - 25.297€Esta quarta geração do Suzuki Jimny está longe de fazer parte do segmento da moda, o dos chamados SUV, pertencendo antes a uma espécie que tende para a extinção mas que continua a ter uma legião de seguidores, dos que gostam da aventura e, para isso, privilegiam veículos com as características deste pequeno modelo da marca nipónica.O que primeiro salta à vista são as formas quadradas da carroçaria, que nos fazem recuar ao tempo em que este tipo de veículos possuía linhas direitas tanto à frente como atrás, além de outros pormenores como os faróis redondos ou a colocação do pneu suplente no portão traseiro, já para não falar nas protecções dos guarda-lamas. É tudo isso que o novo Jimny encarna, e muito mais, mas com o toque de modernidade que exigem os tempos que correm.O interior também não foge à regra e aí há igualmente uma mistura do passado com o presente, desde logo porque oferece tudo o que é imprescindível em matéria de segurança, tecnologia e ajudas, sem abdicar das partes sólidas e práticas para um todo-o-terreno.Pelo seu tamanho exterior, não seria de esperar um grande habitáculo, mas o certo é que a sua flexibilidade atenua as reduzidas dimensões, pois o rebatimento total dos bancos dianteiros e traseiros permite criar espaço suficiente até para se poder dormir lá dentro. Já o acesso aos lugares de trás é mais complicado mesmo para passageiros de estatura média.Com 3,645 metros de comprimento, é mais curto que o antecessor, mas em contrapartida cresceu na largura e na altura. As vias aumentaram à frente e atrás (40 mm), mas a distância entre eixos é igual. A capacidade da bagageira varia entre os 85 e os 377 litros.Quanto a motores, há uma única alternativa e a gasolina: o novo quatro cilindros atmosférico de 1.5 litros de 102 cv, que substitui o anterior 1.3 l. Está disponível com caixa manual de cinco relações ou, em opção, com a automática de quatro.A apresentação do Jimny decorreu nos arredores de Madrid e incluiu um ensaio num percurso exigente com características "off-road" que esta quarta geração superou sem dificuldade. Fora desse meio, as coisas são diferentes e quem pense que pode encontrar nele o comportamento e a confiança que transmite qualquer dos SUV actuais, o melhor mesmo é tirar daí essa ideia. Em estrada, o Jimny roda com desafogo mas a direcção não tem a mesma precisão, a resposta é lenta e há que contar com um certo balancear da carroçaria, que só requer habituação!Desde o lançamento do Jimny, a Suzuki já vendeu cerca de um milhão de unidades em 194 países.Os obstáculos fora de estrada e a subida de rampas sem danificar a parte inferior do veículo não representam dificuldade de maior, mercê das características próprias do novo Jimny que oferece ângulos de ataque, central e de saída, de 37, 28 e 49 graus, respectivamente.O Suzuki Jimny possui um sistema 4WD com redutoras que permite com facilidade, através de uma segunda alavanca directamente ligada ao sistema de tracção, a passagem entre os modos 2H (2WD-tracção apenas às rodas traseiras), 4H (4WD-alta às quatro) e 4L (4WD-baixa às quatro).